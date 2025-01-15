Французы выкатили топ-10 самых продаваемых форм сезона. Похоже, что у «ПСЖ» проблемы с фанатами

Половина сезона-2024/25 уже позади и один из крупнейших французских продавцов футболок Foot.fr выкатил статистику продаж за первую его часть.

Как и в предыдущие годы, «чемпионство» не за самым титулованным клубом Франции «ПСЖ», а в топе всего три клуба из этой страны. Тройка может удивить.

10 место − домашний комплект «Ланса»

9 место − домашний комплект «Милана»

8 место − домашний комплект «Челси»

7 место − домашний комплект «Баварии»

6 место − домашний комплект «Манчестер Сити»

5 место − домашний комплект «Арсенала»

4 место − домашний комплект «ПСЖ»

3 место − домашний комплект «Барселоны»

2 место − домашний комплект «Мадрида»

1 место − домашний комплект «Марселя»

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