Французы выкатили топ-10 самых продаваемых форм сезона. Похоже, что у «ПСЖ» проблемы с фанатами
Половина сезона-2024/25 уже позади и один из крупнейших французских продавцов футболок Foot.fr выкатил статистику продаж за первую его часть.
Как и в предыдущие годы, «чемпионство» не за самым титулованным клубом Франции «ПСЖ», а в топе всего три клуба из этой страны. Тройка может удивить.
10 место − домашний комплект «Ланса»
9 место − домашний комплект «Милана»
8 место − домашний комплект «Челси»
7 место − домашний комплект «Баварии»
6 место − домашний комплект «Манчестер Сити»
5 место − домашний комплект «Арсенала»
4 место − домашний комплект «ПСЖ»
3 место − домашний комплект «Барселоны»
2 место − домашний комплект «Мадрида»
1 место − домашний комплект «Марселя»
Французы включили клуб РПЛ в топ-10 команд с самой красивой формой😍 Угадайте, кто покорил модный олимп?