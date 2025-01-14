«Юнайтед» нашел нового голкипера – полтора года назад его хотел тен Хаг, но получил отказ 😳

«Манчестер Юнайтед» вновь ищет вратаря.

Эксперт по трансферам Дэвид Орнштейн объяснил:

«Мне сказали, что у «Манчестер Юнайтед» будет все в порядке с правилами финансового фэйр-плей. Очевидно, им будет над чем поработать. Но я думаю, что они найдут возможность для новых подписаний».

По данным talkSPORT, «Юнайтед» ещет нового голкипера. Одним из фаворитов на подписание считается вратарь «Пармы» Зион Судзуки, который мог оказаться в команде еще летом 2023-го. Тогда футболист отказался от трансфера, не желая быть вторым номером команды.

В 2024-м Судзуки переехал из японской лиги в «Парму» за €9 млн. Сейчас подписание голкипера может обойтись в €45 млн.