«Лацио» уволил дрессировщика орла из-за фото члена 😐. Он сделал операцию для улучшения эрекции и начал хвастаться
«Лацио» уволил своего дрессировщика орла за то, что он выложил фото своего члена. Да, вы прочитали все правильно.
Испанец Хуан Бернабе, работавший в «Лацио» на интересной должности, вставил себе протезы в половой орган для «улучшения эрекции», после чего решил похвастаться результатами операции – он выложил фото и видео с членом в инстаграме.
Выглядело это примерно так:
«Лацио» уволил сотрудника, работавшего в клубе с 2011 года, объяснив это тем, что символ клуба «не может быть связан» с такими фото.
Теперь орел не будет летать над домашним стадионом команды перед матчами, потому что это была птица Хуана.
Бернабе косячит в «Лацио» уже не в первый раз. В 2021 году его засняли на видео на стадионе, когда он показывал фашистский жест, скандируя с фанами прозвище диктатора Бенито Муссолини «Duce».
Болельщики «Лацио» часто подвергались критике за обвинения в расистских скандированиях и восхвалении фашизма во время матчей, поэтому для клуба это больная тема.
Фотка сильная 😆