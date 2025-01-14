Ох, куда летел Райя на каждой попытке «МЮ»? Вратарь «Арсенала» ужасно угадывал пенальти – фанаты шутят про пинг
В воскресенье «Арсенал» вылетел из Кубка Англии в 1/32 финала, уступив «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти.
Игроки «МЮ» оказались безупречны, реализовав все пять попыток, а вот фанаты лондонцев остались недовольны действиями Давида Райи.
Вратарь «Арсенала» каждый раз слишком рано бросался в один из углов, пытаясь угадать направление удара. Итог: мячи стабильно летели в противоположную сторону, а Райя даже не был близок к тому, чтобы совершить спасение.
В сети тут же начали шутить:
💭 «Кажется, у Райи пинг 100 — он всегда опаздывал на долю секунды!»
💭 «Его реакция как будто на повторе с YouTube...»
3 удар вообще дичь, он уже на колене до того как игрок касается мяча