🎥 Йылдыз и Копмейнерс составили дрим-тим для медиалиги. В составе сплошь легенды «Юве»

На днях «Ювентус Стэдиум» принял масштабное событие − Kings World Cup Nations. Это турнир, который создал экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике и как можно понять из названия, в нем участвовали сборные. По сути это чемпионат мира в мире медиалиг.

Чемпионом стала сборная Бразилии, победившая в финале со счетом 6:2 Колумбию. Домашняя арена «Юве» была полной, матч играли на часть поля на натуральном газоне, что для Кингс Лиги Пике непривычно.

Из действующего состава туринского клуба на стадионе заметили Уэстона Маккенни, Тена Копмейнерса и Кенана Йылдыза. Последних выловила медиаслужба лиги и попросила составить дрим-тим из пяти человек. В нее по правилам должны были войти клубные легенды «Юве».

Йылдыз : «Буффон на ворота».

Копмейнерс : «Давай еще добавим Зидана».

Йылдыз : «А я возьму Дель Пьеро».

Копмейнерс : «Пирло в центре поля».

Йылдыз и Копмейнерс хором : «И Кьеллини в защите».

Это могла бы быть легендарная команда, если бы все игроки из списка были на пике формы.