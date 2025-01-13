«Он просто играет не в том клубе». Болельщики «Реала» нашли виновного в поражении в Суперкубке Испании

Болельщики «Реала» были крайне недовольны одним игроком после поражения от «Барселоны» в Суперкубке Испании (5:2).

«Сливочные» бодро начали – Килиан Мбаппе забил быстрый гол, но «Барселона» отреагировала и к концу первого тайма уже вела 5:1. Гол Родриго на 60-й минуте несколько подсластил пилюлю, но этого было недостаточно.

Болельщики Королевского клуба нашли виновного в поражении: им оказался Орельен Тчуамени, подписанный за 80 миллионов евро из «Монако» в 2022 году. Опорник, действовавший в обороне по решению Карло Анчелотти, подвергся резкой критике в социальных сетях за свою игру.

💬«Я ошибался насчет Тчуамени – этот парень один из худших игроков, кого мне доводилось видеть».

💬«Мне плевать, любите ли вы Тчуамени из-за его постов в Инсте или из-за того, что он умеет играть на пианино, как футболист – он ужасен».

💬«Уверен, что Тчуамени отличный игрок, но почему-то каждый раз, когда я смотрю матчи с его участием, то он выглядит, как худший футболист на планете».

💬«Тчуамени просто недостаточно хорош для «Реала». И дело совершенно не в том, что он играет не на своей позиции, он просто играет не в том клубе».

💬«Ощущение, что Тчуамени подписали только из-за роста».

💬«Васкесу, Менди и Тчуамени пора сваливать из «Мадрида».

💬«Эй, а в Саудовской Аравии никакому клубу случайно не нужен Тчуамени?».