😡 А Хавертц точно футболист? Как можно не забить ЭТО 😩
«Арсенал» продолжает страдать в важных матчах. Жребий свел «канониров» и «Манчестер Юнайтед» уже в третьем туре Кубка Англии. И это тяжелое зрелище. Для всех.
Кризисный «Юнайтед» дал серьезный бой лондонцам – 10 минут они даже вели в счете. Вскоре «Арсенал» отыгрался, а позже... началось.
Сомнительный пенальти на Хавертце, который Эдегор еще и не забил.
А в конце матче Кай выдал это.
Фанаты уже даже не в ярости. Это смирение.
💭 «60 миллионов в канализацию».
💭 «Купили игрока «Челси» и решили, что это хорошая идея».
💭 «Шутки в сторону, этот парень ужасен».
💭 «И это наш центрфорвард».
💭 «Кай Хавертц, должно быть, худший футболист, которого я когда-либо видел за всю свою жизнь.
Какую работу вы бы доверили Хавертцу?
P.S.: Угадайте из-за кого «Арсенал» вылетел из турнира?