😡 А Хавертц точно футболист? Как можно не забить ЭТО 😩

«Арсенал» продолжает страдать в важных матчах. Жребий свел «канониров» и «Манчестер Юнайтед» уже в третьем туре Кубка Англии. И это тяжелое зрелище. Для всех.

Кризисный «Юнайтед» дал серьезный бой лондонцам – 10 минут они даже вели в счете. Вскоре «Арсенал» отыгрался, а позже... началось.

Сомнительный пенальти на Хавертце, который Эдегор еще и не забил.

А в конце матче Кай выдал это.

Фанаты уже даже не в ярости. Это смирение.

💭 «60 миллионов в канализацию».

💭 «Купили игрока «Челси» и решили, что это хорошая идея».

💭 «Шутки в сторону, этот парень ужасен».

💭 «И это наш центрфорвард».

💭 «Кай Хавертц, должно быть, худший футболист, которого я когда-либо видел за всю свою жизнь.

Какую работу вы бы доверили Хавертцу?

P.S.: Угадайте из-за кого «Арсенал» вылетел из турнира?