🎥 «У меня реализация даже меньше, чем у других». Беллингем ответил хейтерам, обвиняющим его в везении

Хавбек «Мадрида» Джуд Беллингем уже второй год выступает за клуб и, казалось, что поймал «синдром второго сезона». Но со временем футболист выправил личную голевую статистику. Правда, все это время англичанина обвиняют в некотором везении.

Беллингем стал гостем проекта Topps, на котором решил ответить всем хейтерам.

«Люди говорят, что иногда, когда мяч попадает ко мне, это везение. И я всегда отвечаю, что, знаете, другие, может быть делают пять заходов в штрафную, не забивают ни один момент, и говорят «о, я такой невезучий». Я же из тех, кто по тридцать раз забегает в штрафную и забивает.

Так что на самом деле у меня реализация даже меньше, чем у остальных. Я просто продолжаю это делать и, может быть, это удача, но как мне кажется, что если ты повторяешь из раза в раз одно и то же, то это не про нее.

Когда тот же Джеррард забегал в штрафную, то, знаешь, это такое приятное чувство. Я знаю, что меня будут ругать за то, что я забиваю легкие голы, но я люблю это. Но идея в том, что любой бы мог оказаться тут в моменте, но не оказался».