🤬 «Жирный австралийский ублюдок!» Фанаты «Тэмуорта» весь матч оскорбляли Постекоглу – но тот был непрошибаем 😎

В третьем раунде Кубка Англии «Тоттенхэм» ждал настоящий шок.

«Тэмуорт» - клуб пятой лиги, у которого на стадионе лишь 512 сидячих мест. А еще дырявая сетка и очень злые фанаты. На последнем остановимся отдельно.

Наставник «шпор» Эндж Постекоглу пострадал больше всех. На протяжении игры местные фанаты пели ему малоприятные... назовите сами это творчество.

«Жирный австралийский ублюдок! Тебя уволят утром!» - доносилось из-за спины наставника «Тоттенхэма». Но реакция Энджа – настоящая сила 😎.

Как вам такие фанаты?