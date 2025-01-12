😨 Сане и Киммих уходят из «Баварии» в один и тот же клуб. Вы не поверите, в какой 🤯

Лерой Сане и Йозуа Киммих договорились с новым клубом. Да, клубом !

Ожидается, что звезды «Баварии» покинут Мюнхен будущим летом.

El Nacional пишет, что Сане и Киммих перейдут в «Барселону» в качестве свободных агентов.

Оба игрока вступили в последние шесть месяцев контракта, что позволяет им вести переговоры с каталонцами.

По слухам, футболистов убедил Ханси Флик. Киммих провел под его руководством 74 матча и хотел бы вновь сотрудничать со специалистом. Ранее сообщалось, что претендентом на игроков также считается «Ливерпуль».