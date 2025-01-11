🤯 «Ливерпуль» готов продать Эллиотта зимой – даже известно за сколько. Фанаты в шоке 😱

The Sun пишет, что «Ливерпуль» готов продать Харви Эллиотта уже зимой.

«Скаузеры», по информации издания, намерены выручить за трансфер £35-40 млн.

Сообщается, что игроком интересуются «Брайтон», «Вест Бромвич» и «Боруссия Дортмунд».

Но все это не так и важно, учитывая шоковую реакцию фанатов «Ливерпуля».

💭 «Почему «Ливерпуль» продает одного из лучших молодых игроков?»

💭 «У нас нет лишних полузащитников. Это просто слухи».

💭 «Эллиотт лучше Джонса».

💭 «Можно его продать, но важно оставить за собой приоритетное право выкупа».

💭 «Этого не может быть».

💭 «Думаю, они не отпустят одного из лучших молодых игроков. Он нужен для будущего».

Отметим, что в текущем сезоне АПЛ у Эллиотта 43 игровые минуты.