🎁 Приятная новость для «Барсы» пришла откуда не ждали

Marca внезапно решила порадовать фанатов «Барселоны» обнадеживающей новостью.

Издание пишет, что «Интер Майами» хочет продлить контракт Лионеля Месси. Но в договоре будет опция, которая позволит аргентинцу играть в Европе с конца 2025-го по начало 2026-го.

Фанаты в восторге.

💭 «Спасать Пепа?»

💭 «Вау».

💭 «Месси нужен обоим континентам».

💭 «Он хочет на свое последнее шоу с «Барселоной».

💭 «Крутейшая идея от «Майами».

💭 «Умный ход».

💭 «В «Барсу» на шесть месяцев, пожалуйста».

Ждем Лео обратно?