🎁 Приятная новость для «Барсы» пришла откуда не ждали
Marca внезапно решила порадовать фанатов «Барселоны» обнадеживающей новостью.
Издание пишет, что «Интер Майами» хочет продлить контракт Лионеля Месси. Но в договоре будет опция, которая позволит аргентинцу играть в Европе с конца 2025-го по начало 2026-го.
Фанаты в восторге.
💭 «Спасать Пепа?»
💭 «Вау».
💭 «Месси нужен обоим континентам».
💭 «Он хочет на свое последнее шоу с «Барселоной».
💭 «Крутейшая идея от «Майами».
💭 «Умный ход».
💭 «В «Барсу» на шесть месяцев, пожалуйста».
Ждем Лео обратно?