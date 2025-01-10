Руни недавно вновь остался без работы. Вы удивитесь, в каком клубе он может оказаться 🙈

В канун Нового года 39-летний Уэйн Руни потерял работу − его уволили из «Плимута». В 23 турах Чемпионшипа его команда победила только 4 раза, 6 раз сыграла вничью и тринадцать проиграла.

До этого экс-форвард «МЮ» работал в клубе МЛС «Ди Си Юнайтед», «Дерби Каунти» и «Бирмингема». Все попытки были неудачными.

Однако несмотря на последнюю неудачу, фанаты «Плимута» обошлись без хейта в сторону легенды. Уэйн выпустил мило заявление, в которое заявил, что клуб «всегда будет занимать особое место в его сердце».

Казалось бы, что теперь Уэйн Руни долго будет без работы, так как нигде не зарекомендовал себя. Однако по данным talkSPORT, англичанин внезапно может оказаться в «Эвертоне». «Ириски» как раз уволили Шона Дайча и остались без тренера. Сейчас пока командой руководят Шеймус Коулмэн и Лейтон Бэйнс.

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