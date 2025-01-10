Карло Анчелотти: «Надеемся, что Беллингем и Вальверде восстановятся к Класико»

Вчера «Реал Мадрид» вышел в финал Суперкубка Испании, обыграв в Саудовской Аравии «Мальорку» со счетом 3:0.

После матча Карло Анчелотти прокомментировал состояние Орельена Тчуамени, замененного из-за удара в голову, а также заявил Джуд Беллингем и Феде Вальверде получили мышечную перегрузку по ходу игры. «Тчуамени в порядке. Врачи посчитали, что лучше его заменить, все-таки его ударили в голову, но сейчас все нормально».

«Что касается Беллингема и Вальверде, то у них перегрузка мышц. Повлияла сильная жара. Но мы ждем, что они восстановятся к Класико».

Напомним, что финал Суперкубка Испании в Саудовской Аравии состоится 12 января: трофей оспорят «Барселона» и «Реал Мадрид».