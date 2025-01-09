Главный болельщик на трибунах: Карим Бензема болеет за «Реал Мадрид» в полуфинале Суперкубка Испании

«Реал Мадрид» повел в счете во втором тайме полуфинала Суперкубка Испании с «Мальоркой». Джуд Беллингем забил гол-красавец, а с трибун за команду порадовался Карим Бензема.

«Мадрид» прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы принять участие в розыгрыше Суперкубка Испании. А Карим ранее навестил команду на тренировочной базе в Джидде.

Теперь Карим на трибунах болеет за свой бывший клуб и надеется увидеть Класико в финале турнира.

Скучаете по Кариму в «Реале»?