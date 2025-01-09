🔥 Кафу нашел проблему неудач сборной Бразилии – АПЛ. И похоже, что он прав 😨

Легенда сборной Бразилии и «Милана» Кафу считает, что одна из главных проблем «Селесао» – массовый отъезд футболистов в АПЛ.

Защитник нашел обратно пропорциональную связь:

«Боюсь, чем больше бразильцев переезжает в Премьер-лигу, тем меньше шансов у Бразилии выиграть чемпионат мира.

Представьте, что СМИ каждую неделю промывают вам мозги, будто вы – лучший в мире. Но на самом деле это не так.

Я предпочитаю Ла Лигу, потому что у них менталитет победителей. Лишь благодаря ему они могут дойти до финала и выиграть его. В Испании нет трепачей перед телевизионными камерами, которые рассказывают байки об испанских футболистах или пытаются убедить мир, что эти игроки – топ-уровень.

Там обсуждают футбол, а не мифы».

А не прав ли Кафу?

Простой пример: сейчас в АПЛ играет 35 бразильцев – самое большое представительство, помимо Англии. На втором месте Франция – 23 игрока.

В сезоне-2001/02, предварявший победный для «Селесао» ЧМ, в АПЛ было лишь два бразильца.