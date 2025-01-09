Вечная невеста и несколько популярных певиц: смотрим рейтинг самых богатых спутниц футболистов🤑

Среди футболистов есть лидеры по голам, доходам и трофеям, но подобные рейтинги можно составлять и для их очаровательных спутниц.

Да, они не завоевывают кубки и не забивают, зато их доход от постов в социальных сетях может быть очень показательным.

Вот как выглядит топ-5 лидеров рейтинга среди вторых половинок игроков:

Вечная невеста Криштиану Роналду занимает почетное первое место, как и ее бойфренд — Джорджина первая в Инстаграме.

Бразильская певица Анитта немного уступила Джорджине Родригес, хотя, нужно признать, что ее высокий доход от постов в Инстаграме связан не сколько с отношениями с полузащитником «Шеффилд Юнайтед» Винисиусом де Соуза, сколько с ее успешной музыкальной карьерой.

Третью строчку рейтинга занимает супруга Лионеля Месси Антонелла Рокуццо. Мать троих детей пополняет семейный бюджет, сотрудничая со Spotify, Tiffani, Alo Yoga и рядом других известных брендов.

На четвертом месте расположилась еще одна знаменитая певица — Becky G. Американка латиноамериканского происхождения встречается с атакующим полузащитником клуба «Даллас» Себастьяном Льетхетом. Но, как и Анитте, за доход Бекки нужно благодарить свои хиты, среди которых «Mayores» и «Sin pijama».

На почетном пятом месте бизнесвуман, дизайнер, мать четверых детей и супруга самого обаятельного и привлекательного Дэвида Бекхэма — Виктория. Бывшую участницу легендарной группы Spice Girls мало кто воспринимает, как просто жену футболиста, но тем не менее она ей остается, а их пара с Дэвидом остается одной из самых красивых в спорте.