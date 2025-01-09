🎥 «Такой мечты у меня не было». Вратарь «Тоттенхэма» сыграл на ноль и его трогательно поддержала сестра

Для Антонина Кинского-младшего последняя неделя выдалась невероятной. 5 января «Тоттенхэм» выкупил его у «Славии» за 10 млн фунтов плюс бонусы, а уже через три дня чех дебютировал за новый клуб. Его трансфер и ранний выход на поле стали возможны из-за тяжелой травмы первого номера Гульельмо Викарио и слабой игры его бэкапа Фрэйзера Фостера.

Дебют выпал на игру с «Ливерпулем», а учитывая проблемы «Тоттенхэма» в защите, многие ждали россыпь моментов и голов. «Шпоры» сыграли на удивление четко, а Кински записал «сухарь».

После финального свистка Антонин не скрывал эмоций и бросился к трибунам. Там он обнял сестру, которая приехала на матч в составе семейной делегации.

«Я обнимал свою сестру. Вчера я узнал, что есть вероятность того, что я буду играть. Я позвонил [домой], и они приехали: моя сестра, ее парень и мои родители. Было так приятно, что они были рядом. Надеюсь, мой отец гордится мной».

«Я большой мечтатель, − добавил он. − Я сам создаю свое видение будущего. Этой мечты у меня никогда не было. Я так счастлив, я приехал три дня назад, и все такие милые».