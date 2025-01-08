🎥 «Эмерсон сфолил на красную». Защитник «Милана» сильно обрадовался победе в Кубке Италии и сломал нового тренера 🙈

На прошлой неделе «Милан» съездил в Саудовскую Аравию и вернулся домой с Суперкубком Италии. Этот трофей стал 50-м в истории клуба и первым при новых владельцах. В Эр-Рияде «россонери» провели два матча и в обоих делали камбэки: сперва с «Ювентусом» (2:1), а затем с «Интером» (3:2).

Это были первые игры для нового главного тренера команды Сержиу Консейсау. Многие видели, как португалец танцевал с сигарой в раздевалке, но кое-что осталось за кадром.

Как только судья свистнул об окончании матча, Консейсау попытался выбежать на поле, но его схватил защитник «Милана» Эмерсон Роял. Он держал тренера, а потом пытался залезть на него. В этот момент бразилец нанес Сержиу травму. «Эмерсон Роял сфолил на красную, было очень больно», − рассказал после Консейсау.

Тренер сразу же получил медицинскую помощь и это тоже попало на видео. Как и извинения, которые принес виновник повреждения Эмерсон.

В Саудовской Аравии «Милану» сильно не везло с первых минут.

Трое игроков (Габбиа, Павлович и Абрахам), а также некоторые члены персонала, слегли с высокой температурой. У клуба даже закончились лекарства, которые они взяли с собой.

В перерыве игры с «Юве» Консейсау был так зол из-за гола Йылдыза, что сломал телевизор в раздевалке. «К счастью, у Сержиу была температура, иначе кто знает, сколько телевизоров он бы сломал», − шутил после Ибрагимович.

Как бы то ни было, но первый трофей у Сержиу Консейсау уже есть.