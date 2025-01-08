У Джуда Беллингема новая девушка? Ходят слухи о романе англичанина с испанской певицей🤨

По информации испанских СМИ, звезда мадридского «Реала» Джуд Беллингем закрутил роман с певицей Айтаной.

Джуд активно лайкает посты девушки, а сама она делилась фото с «Сантьяго Бернабеу».

25-летняя Айтана обрела известность после того, как появилась в испанском реалити-шоу талантов Operacion Triunfo и заняла там второе место. Айтана также выиграла премию MTV Europe Music Awards в номинации «Лучший испанский исполнитель» в 2021 году.

Певица должна была дать два концерта на стадионе «Бернабеу» в ноябре и декабре, но их пришлось перенести на 2025 год из-за жалоб местных жителей на шум.