Алиша Леманн забила красивый гол и помогла «Ювентусу» разгромить «Марсель» в товарищеском матче

«Ювентус», занимающий лидирующие позиции в итальянской Серии А с 35 очками после 13 игр, готовится к возвращению в строй после зимнего перерыва.

Товарищеская встреча с «Марселем» позволила девушкам набрать форму: итальянская команда забила в ворота соперниц пять безответных мячей. Один из них оказался на счету главной звезды «Юве» Алиши Леманн.

25-летняя нападающая забила третий гол «Ювентуса», совершив ловкий проход к дальней штанге и поразив пустые ворота.