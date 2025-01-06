😮 Сестра Неймара встречается с бывшим игроком «Интера»: его считали главным талантом поколения

Сестра Неймара Рафаэла Сантос встречается с бывшим игроком сборной Бразилии Габриэлем Барбозой.

Габигола вы можете помнить по игре за «Интер» и «Бенфику». В 2016 году бразилец считался одним из самых талантливых игроков мира. Но в Европе карьера не пошла, пришлось возвращаться на родину.

А там все круто: Барбоза забил 142 гола за «Фламенго» в 273 матчах, а недавно перешел в «Крузейро».

Сестра Неймара Рафаэлла хорошо известна фанам С ней связывали «проклятие Неймара», которое заключалось в том, что футболист всегда старался присутствовать на дне рождения любимой сестры, и поэтому часто получал травмы и дисквалификации на этот период года. День рождение Рафаэллы – 11 марта.

Рафаэлла – инфлюенсер и интернет-знаменитость. Девушка сейчас выглядит немного иначе, чем в молодости.