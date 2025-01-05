Рой Кин назвал игру Трента «уровня «Транмера». Ему ответил этот клуб четвертой лиги Англии 😂

Контракт защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнолда заканчивается летом и его упорно отправляют в «Мадрид». Сегодня англичанин провалил матч против «МЮ» (2:2) и его заменили в конце игры.

Рой Кин, работавший экспертом в матчевой студии Sky Sports, еще в перерыве дал нелестную характеристику Тренту.

«Такие простые моменты для «Юнайтед». Просто отправили пару мячей за шиворот. Мы постоянно говорим о том, как Трент великолепен в нападении. Но как он сегодня защищался, боже мой! Уровень школьника. Ходят разговоры, что он может перейти в «Мадрид». То, как он играет в защите, говорит о том, что он после такого может отправиться только в «Транмер Роверс»! Он должен быть лучше».

После матча на связь вышел тот самый «Транмер Роверс», клуб четвертого дивизиона, в котором он занимает аж двадцатое место.

В пост добавили фото защитника Кэмерона Нормана, празднующего победный гол в ворота «Карлайла», и написали: «Трент в «Транмер», Рой? Нет, у нас все в порядке, спасибо».

С такой игрой ты не нужен даже клубу из Второй лиги, Трент!