🤢 «Мне противно то, что я видел сегодня вечером». Фанаты «Ливерпуля» в бешенстве от ужасной игры Трента с «МЮ» 😡

«Ливерпуль» и Манчестер Юнайтед» не выявили победителя в центральном матче 20-го тура АПЛ.

Угадайте, кто главный неудачник встречи?

Судя по реакциям в соцсетях, во всех бедах мира виноват Александер-Арнолд.

И действительно, действия Трента в голе Мартинеса – тихий ужас.

Упустил.

Проиграл позицию.

Вот и гол.

«Скаузеры» в шоке.

💭 «Трент заставит «Ливерпуль» продать его в январе с таким выступлением».

💭 «Думаю, они в шоке, что Трент сыграл так плохо после того, как всю неделю угрожал уйти».

💭 «Надеюсь, «Реал» смотрит этот матч».

💭 «Может быть, я слишком остро реагирую, но я не хочу, чтобы Трент был даже рядом с нашим стартовым составом, пока ситуация с его контрактом не будет улажена. Мне противно то, что я видел сегодня вечером».

💭 «Выступление 0/10 сегодня. И это когда все внимание сосредоточено на его будущем».

💭 «Трент должен быть на скамейке запасных. Конор Брэдли займет его место».

💭 «Представьте, что сделали бы фанаты «Реала», если бы Трент так сыграл в защите на «Бернабеу».

💭 «Я люблю тебя, Трент, но сегодня ты был недостаточно хорош».

Включился даже Рой Кин!

«Говорят, что Трент уходит в «Реал Мадрид». Но такими темпами он окажется в «Транмер Роверс»!