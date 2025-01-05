🤢 «Мне противно то, что я видел сегодня вечером». Фанаты «Ливерпуля» в бешенстве от ужасной игры Трента с «МЮ» 😡
«Ливерпуль» и Манчестер Юнайтед» не выявили победителя в центральном матче 20-го тура АПЛ.
Угадайте, кто главный неудачник встречи?
Судя по реакциям в соцсетях, во всех бедах мира виноват Александер-Арнолд.
И действительно, действия Трента в голе Мартинеса – тихий ужас.
Упустил.
Проиграл позицию.
Вот и гол.
«Скаузеры» в шоке.
💭 «Трент заставит «Ливерпуль» продать его в январе с таким выступлением».
💭 «Думаю, они в шоке, что Трент сыграл так плохо после того, как всю неделю угрожал уйти».
💭 «Надеюсь, «Реал» смотрит этот матч».
💭 «Может быть, я слишком остро реагирую, но я не хочу, чтобы Трент был даже рядом с нашим стартовым составом, пока ситуация с его контрактом не будет улажена. Мне противно то, что я видел сегодня вечером».
💭 «Выступление 0/10 сегодня. И это когда все внимание сосредоточено на его будущем».
💭 «Трент должен быть на скамейке запасных. Конор Брэдли займет его место».
💭 «Представьте, что сделали бы фанаты «Реала», если бы Трент так сыграл в защите на «Бернабеу».
💭 «Я люблю тебя, Трент, но сегодня ты был недостаточно хорош».
Включился даже Рой Кин!
«Говорят, что Трент уходит в «Реал Мадрид». Но такими темпами он окажется в «Транмер Роверс»!
Но Конате понять можно человек после травмы, еще ритм не набрал