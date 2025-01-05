Скучаете по лету? Вот новые фото бывшей девушки Марка Бартры, с которым у нее был секс-контракт🔥

Прошлым летом бывший игрок «Барселоны» Марк Бартра расстался с Джессикой Гойкоэчеа.

У известной испанской модели есть свой бренд купальных костюмов и бикини. А еще Джессика как-то рассказывала о соглашении относительно секса, которое она заключила с Марком. Согласно этому договору, у девушки и Бартры должен был быть секс при каждой встрече. «Если в один день соглашение не выполнено, на следующий день он должен мне два раза».

После расставания Гойкоэчеа, похоже, не грустит, продолжая радовать подписчиков новыми фото.