🚨 У «ПСЖ» появился конкурент на подписание Маркуса Рэшфорда

На Маркуса Рэшфорда появился новый претендент.

27-летний англичанин может покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе, но пока неясно, кто готов покрыть высокую зарплату нападающего.

В декабре Рэшфорд публично заявил, что готов к новому вызову. С тех пор его будущее связывали с «ПСЖ» и саудовскими клубами. Но журналист Маттео Моретто утверждает, что несколько дней назад «Юнайтед» провел переговоры с «Миланом».

Возможно, это одна из причин, по которой Маркус не поможет команде в матче с «Ливерпулем». Впрочем, Рубен Аморим объяснил все иначе:

«Сейчас он болен. И на этой неделе его нет. Его будущее? Все по-старому».