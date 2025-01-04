💥 Месси получит высшую награду США для гражданских – раньше Леброна. Американцы устроили ад в соцсетях 👺

Президент США Джо Байден подвергся жесткой критике в соцсетях после решения предоставить государственную награду нападающему «Интер Майами» Лионелю Месси.

Сегодня аргентинец получит Президентскую медаль Свободы – одну из двух высших наград США для гражданских лиц. Помимо Месси, к награде представят Хилари Клинтон, Мэджика Джонсона, Боно и Дензела Вашингтона.

А в соцсетях уже тысячи недовольных комментариев от американцев.

💭 «Какой бред. Политика – это такая ##### [чушь]. Месси переехал сюда год назад. Тогда эту награду нужно вручать миллионам людей, если дело в благотворительности».

💭 «Месси получает Президентскую медаль Свободы??? Эта администрация – сраные клоуны!»

💭 «Почему Месси, а не Леброн?»

💭 «Месси – общепризнанный одаренный спортсмен, а Президентская медаль Свободы традиционно признает глубокий вклад и за пределами спорта».

💭 «Неуместное использование столь престижной награды».

💭 «Почему Месси получает медаль? Я понимаю остальных – они же чьи-то друзья. А что сделал футболист, чтобы заслужить Медаль Свободы?

💭 «This is America».

💭 «Никчемная продажная страна. Как я вас ненавижу».