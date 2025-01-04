💥 Месси получит высшую награду США для гражданских – раньше Леброна. Американцы устроили ад в соцсетях 👺
Президент США Джо Байден подвергся жесткой критике в соцсетях после решения предоставить государственную награду нападающему «Интер Майами» Лионелю Месси.
Сегодня аргентинец получит Президентскую медаль Свободы – одну из двух высших наград США для гражданских лиц. Помимо Месси, к награде представят Хилари Клинтон, Мэджика Джонсона, Боно и Дензела Вашингтона.
А в соцсетях уже тысячи недовольных комментариев от американцев.
💭 «Какой бред. Политика – это такая ##### [чушь]. Месси переехал сюда год назад. Тогда эту награду нужно вручать миллионам людей, если дело в благотворительности».
💭 «Месси получает Президентскую медаль Свободы??? Эта администрация – сраные клоуны!»
💭 «Почему Месси, а не Леброн?»
💭 «Месси – общепризнанный одаренный спортсмен, а Президентская медаль Свободы традиционно признает глубокий вклад и за пределами спорта».
💭 «Неуместное использование столь престижной награды».
💭 «Почему Месси получает медаль? Я понимаю остальных – они же чьи-то друзья. А что сделал футболист, чтобы заслужить Медаль Свободы?
💭 «This is America».
💭 «Никчемная продажная страна. Как я вас ненавижу».
Но тоже не понятно. Наверное, не он один больницы строит, а тут и не построил пока. И как бы да, в США недавно
Мне даже интересно, что такое Роналду сделал с твоей жизнью, что он так преследует тебя в твоей голове?:)
РФ срочно связывается с Роналду чтобы наградить его званием "герой труда"