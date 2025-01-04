🎥 Жоэлинтон сыграл рукой, а «Ньюкасл» забил. Вот почему судья засчитал гол в ворота «Тоттенхэма»

Зрители матча АПЛ между «Ньюкаслом» и «Тоттенхэмом» не могут поверить в то, что судья засчитал гол «сорок».

Уже в самом начале игры Доминик Соланке вывел «шпор» вперед, но гости быстро отыгрались благодаря мячу Энтони Гордона. «Тоттенхэм» пытался разыграть мяч от ворот, а соперник включил высокий прессинг и отобрал его. В момент паса Лукаса Бергвалля Жоэлинтон очевидно выставил руку и коснулся мяча.

После видеопросмотра судья Энди Мэдли не отменил гол, посчитав, что конечность находилась в естественном положении. Правильность решения главного арбитра подтвердили в АПЛ.

«Судья засчитал гол, что было подтверждено системой VAR, которая проверила потенциальный гандбол со стороны Жоэлинтона во время билдапа и посчитала, что его рука была рядом, в естественном положении, и контакт был случайным».

Болельщики в соцсетях не согласны с таким решением:

💭«Правило гандбола в атаке нарушено, потому что если бы Жоэлинтон был автором гола, его бы не засчитали».

💭«Как это не гандбол?»

💭«Явный гандбол, его должны отменить».

Бывший игрок «шпор» Джейми О'Хара присоединился к недоумевающим: «Это гандбол. Как вы можете засчитывать это как гол, ведь он пробил по воротам, это что, шутка?»