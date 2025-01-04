Погба хочет вернуться в «Ювентус»? Выложил фото в футболе знаменитого игрока итальянского клуба

Поль Погба сможет вернуться на поле уже в марте. Он отбывает дисквалификацию в связи с допингом.

Недавно француз запостил новое фото, на котором он держит мяч на голове в футболке «Ювентуса» с фамилией Зинедина Зидана.

Погба уже говорил, что не собирается покидать Европу. ESPN пишет, что полузащитник настроен продолжить карьеру в одной из пяти сильнейших лиг.

Футболист хочет вернуться в сборную Франции и считает, что в случае выступления в сильном чемпионате его шансы сделать это будут выше.

Говорят, что уже несколько команд обсуждали с представителями Погба возможное сотрудничество, но пока никакой конкретики нет. Сейчас Поль тренируется в Майами, поддерживая форму.

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