Погба давно не играет, но счастлив благодаря жене: она приняла ислам ради Поля

Поля Погба в августе 2023 года его дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Но после успешной апелляции на смягчение приговора бывший игрок «Ювентуса» и «МЮ» теперь может вернуться на поле в марте 2025 года.

Футболист хочет вернуться в сборную Франции и считает, что в случае выступления в сильном чемпионате его шансы сделать это будут выше. Говорят, что уже несколько команд обсуждали с представителями Погба возможное сотрудничество, но пока никакой конкретики нет.

Сейчас Поль тренируется в Майами, поддерживая форму, а его жена Мария Зулай Салауэс всегда рядом с возлюбленным.

Мария - модель из Боливии. Пара вместе уже более семи лет.

Девушка приняла ислам ради Поля, носит хиджаб и соблюдает пост во время Рамадана.