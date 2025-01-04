«Это был очень известный человек»: футболистке Алише Леманн предлагали 100 тысяч фунтов за секс

Футболистка «Ювентуса» Алиша Леманн рассказала, что кто-то из знаменитостей однажды предложил ей почти 100 000 фунтов стерлингов за совместную ночь.

На подкасте Ширин Дэвид Алиша поделилась подробностями о полученном ею нежелательном прямом сообщении. Она объяснила: «Я заплачу Алише 100 000 фунтов за ночь с ней».

Конечно, я не ответила, это безумие. Сообщение было от очень известного человека. Мы виделись раньше, но не общались. Мы были на одном мероприятии».

Ведущая подкаста попросила раскрыть личность знаменитости, Леманн ответила: «Я не могу этого раскрыть. Но он очень известен на международном уровне»