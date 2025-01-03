🎥 Фанаты обожают Беллингема! Оцените реакцию юного фаната «Мадрида» на короткую беседу с Джудом

«Мадрид» готовится вступить в борьбу за Суперкубок Испании: в 1/2 «сливочные» сыграют с «Мальоркой», а затем встретятся с победителем матча «Барселоны» и «Атлетика». Но сперва подопечным Анчелотти предстоит непростой выезд в Валенсию – перенесенная из-за наводнений встреча 12-го тура Ла Лиги.

Футболисты «Реала» набираются сил, общаясь с болельщиками. На открытой тренировке «сливочные» представили все трофеи, завоеванные командой в 2024 году.

Совершенно особенным день стал для юного поклонника «Мадрида». Короткая беседа с Джудом Беллингемом до слез растрогала ребенка: англичанин подарил мальчишке футболку, из-за чего он расплакался еще сильнее.

Получилось очень трогательно!

Прелесть.

Джуд Беллингем создает праздничное настроение и исполняет гимн «Мадрида» на ударных 🤣🥁

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📸 Братья Беллингемы встретили юного фаната и оставили ему автограф. Они не предполагали, что сделает парень дальше 😂