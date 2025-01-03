☝️ Испанский журналист напомнил, что «Реал» тоже пользуется «рычагами», а их финансовое положение не так идеально. Реакция фанатов – 😠

Испанский журналист Жота Жорди поднял важный вопрос, который, упорно игнорируется крупными изданиями.

«Барселону» критикуют за всевозможные попытки добрать нужный доход, который поможет в регистрации Дани Ольмо и Пау Торреса на вторую половину сезона. Но почему «рычаги» каталонцев получают такую реакцию фанатов? Такой же вопрос у Жорди.

«Реал Мадрид» продавал свои VIP-боксы в течение 30 лет, получив за это 82 миллиона евро. Это указывалось как «другой доход». И никто об этом не упоминает.

Концерты на «Сантьяго Бернабеу» были включены в бюджет этого года, а потом часть из них отменили. Но никто об этом не говорит», – написал журналист.

Убедить фанатов не удалось.

💭 «Вы не можете думать о своей семье, переживая о действиях соседа. Все это закончится крахом. Мой богатый сосед может есть пять раз в день, а я – нет. Научитесь управлять своим клубом в рамках своих финансов. Другие клубы в Ла Лиге делают это. Почему не вы?»

💭 «Как это решит проблему «Барсы»?

💭 «Просто у них белая форма».

💭 «Вы просто не можете сравнивать «Реал Мадрид» со своим несчастным клубом. Уважайте нас».

💭 «Вместо того, чтобы беспокоиться о своем разбитом клубе, он переживает о других».

💭 «У «Барсы» нет сделки с Nike, ничего нет. Все ложь. Тебас должен быть наказан за незаконную помощь «Барсе».