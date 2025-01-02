Несколько игроков «Реала» могут начинать вести переговоры с другими клубами: кто покинет команду летом?

С наступлением нового года некоторые игроки «Мадрида» получат свободу вести переговоры с любыми другими клубами, поскольку их контракты истекают в июне. В первой команде «Реала» есть трое таких футболистов.

Лука Модрич

39-летний хорватский ветеран свободен решать свое будущее. Если он захочет продолжить играть за «Реал Мадрид», то продлит контракт еще на один сезон.

Лукас Васкес

Контракт 33-летнего многофункционального футболиста истекает этим летом. Его будущее в клубе зависит от развития ситуации с Трентом Александром-Арнолдом. Если англичанин перейдет в «Реал Мадрид», то Лукас может попрощаться с командой.

Хесус Вальехо

Центральному защитнику «Реала» 5 января исполнится 28 лет, Карло Анчелотти на него не рассчитывает и все указывает на то, что Хесус покинет команду летом.