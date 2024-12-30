🎥Посмотрите, какой великий пас на Салаха отдал Трент! Его сняли из-за ворот и это шедевр

С приходом Арне Слота «Ливерпуль» превратился в машину, не замечающую ничего и никого на своем пути. «Мерсисайдцы» бьют рекорды и уверенно лидируют не только в АПЛ, но и в Лиге чемпионов.

В последнем туре 2024 года «Ливерпуль» не заметил «Вест Хэм» и разгромил соперника со счетом 5:0. Один из мячей забил Трент Александер-Арнолд, которого СМИ летом отправляют в «Мадрид». Игрок отпраздновал очень оригинально , отправив послание испанской прессе.

Но недооцененным остался другой момент, который случился при счете 3:0. В главных ролях − все тот же Трент. Он подхватил мяч у своих ворот, заметил рывок Салаха и отдал ему передачу по невероятной траектории.

Жаль, что Мо не смог реализовать момент.