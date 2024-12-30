Аморим мог возглавить «МЮ» летом. Тогда его кандидатуру исключили по странной причине

Журналист Алекс Крук из talkSPORT поделился занятным инсайдом, который в очередной раз бросает тень на INEOS и лично сэра Джима Рэтклиффа.

Летом среди кандидатов на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» рассматривали в том числе Рубена Аморима. По слухам, от него отказались, так как «его подход не соответствует нынешнему составу». Спустя несколько месяцев по неизвестным причинам руководство изменило решение.

«Я точно знаю, что владельцам летом предлагали Рубена Аморима. Они разговаривали с Де Дзерби, Маккенной, Тухелем, а Амориму отказали. Потом через Х недель его наняли. Такое явно не добавит тебе уверенности, не так ли?»

Футбол Аморима требует высокой интенсивности, и многие игроки «Юнайтед» с трудом справлялись с требованиями, предъявляемыми сменой стиля игры. Даже потратив 600 млн фунтов на игроков для Тен Хага, «МЮ» теперь выглядит так, будто им нужна очередная перестройка.

Крук обвиняет сэра Джима Рэтклиффа и компанию INEOS в плохом планировании: «Тогда это вина INEOS, не так ли? Они провели предсезонку с тренером, играющим в одном футбольном стиле − не то чтобы мы знали, что это такое, − а потом потратили кучу денег, чтобы подобрать игроков, подходящих этому тренеру, прежде чем уволить его».