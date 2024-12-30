Алиша Леманн продолжает работать с мячом даже на пляже: готовится ко второй половине сезона с «Ювентусом»

Алиша Леманн была замечена во время зимних каникул «Ювентуса» на пляже с близкой подругой.

Леманн поделилась видео с отпуска: «Празднование стольких лет дружбы на затерянном острове».

Леманн забила всего два гола и сделала одну результативную передачу в 12 матчах Серии А за «Ювентус». Тем не менее, «бьянконери» в блестящей форме, команда набрала 35 очков в 13 играх и в настоящее время занимает лидирующую позицию.

Пожелаем Алише успехов во второй половине сезона!