😨 Опа... Онана – все? Кажется, «Юнайтед» нашел замену камерунцу - и готов немало заплатить 💰

Daily Mail утверждает, что «Манчестер Юнайтед» нашел замену Андре Онана!

«Манкунианцы» присматриваются к голкиперу «Брайтона» Барту Вербрюггену.

Оказывается, что камерунец давно в напряженных отношениях с руководством «МЮ». Ситуация осложнилась еще во время работы Эрика тен Хага, а с приходом Рубена Аморима лишь усугубилась.

«Юнайтед» ищет замену. Кандидат - Вербрюгген. Ожидается, что трансфер голландца обойдется не менее, чем в £30 млн. Но в январе ждать подписания не стоит. Вероятно, что сделка состоится лишь летом.

В текущем сезоне АПЛ Вербрюгген пропустил 25 голов в 16 матчах.

Напомним, Онана перешел в «Юнайтед» летом 2023-го за £47 млн.