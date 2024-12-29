Энцо пригласил жену отпраздновать Новый год вместе: они снова будут вместе?

Энцо Фернандес пару месяцев назад расстался с женой Валентиной Сервантес, родившей ему двоих детей, после чего наслаждался холостяцкими буднями с новой пассией.

Валентина давала интервью, в которых жалуется на несправедливость ситуации, она призналась, что жертвовала всем в начале его карьеры, когда зарабатывала больше футболиста.

Валентина сейчас живет в Аргентине, но упомянула, что может провести Новый год в Лондоне с Энцо. Есть вероятность, что семья воссоединится.

«Энцо пригласил меня приехать в Лондон на Рождество, но я сказала ему, что предпочитаю провести его в Аргентине. Но 31 декабря мы поедем туда и проведем день вместе.

Мы сделаем все возможное, чтобы дети были счастливы».