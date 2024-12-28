Фанат «МЮ» раскритиковал Хейлунда в соцсетях. Расмус нашел пост и вот что он ответил болельщику в личку

Форвард «Манчестер Юнайтед» Расмус Хейлунд продолжает адаптироваться к АПЛ и новой команде. Для датчанина, за которого заплатили «Аталанте» 72 млн фунтов, это второй сезон и он не выглядит лучше, чем в первом.

Количество критики всей команды зашкаливает, но нередко достается и конкретным игрокам. Фанат обвинил Хейлунда в том, что в команде он оказался только благодаря общему с Тен Хагом агенту. Другой болельщик отреагировал на это заявление уже своим постом.

«Эрика тен Хага нужно посадить за покупку Хейлунда. Закройте его и выбросьте ключи. Когда главное качество твоей «девятки» − тереться спиной о защитников, то у вас проблемы. Постоянно утверждают, что ему мало пасуют, так он не открывается так, чтобы ему нормально отдали мяч. Когда он все же доходит до него, то отскакивает при обработке, Хейлунд не умеет его держать».

Казалось бы, обычная критика, которую можно в больших количествах найти в интернете. Но что-то очень задело Расмуса Хейлунда и он ответил в личку «обидчику».

«Привет. Приятель, считаю твой пост немного удручающим. Ты можешь иметь собственное мнение, но хватит говорить о вещах, которые совершенно не знаешь. На этом все».

Последнее слово осталось за автором поста, который написал: «Расмус пытается назвать меня приятелем. Я просто хочу, чтобы в мой клуб вернулись хорошие нападающие. Вот и все. Настали страшные времена, если самым значимым вкладом трансфера за 72 млн фунтов становится переписка с аккаунтом в инсте на 5 тысяч фолловеров».

Как вы думаете, что конкретно стало триггером – обвинения в фаворитизме Тен Хага или претензии к скиллам игрока? Пишите в комментариях.