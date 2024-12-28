Родриго отрывается на зимних каникулах в окружение друзей, девушки и, внезапно, Роналдиньо

Игрока «Мадрида» ушли на заслуженный небольшой отдых. Следующий матч команда проведет 3 января против «Валенсии», а это значит, что у парней есть еще почти неделя.

Мы уже показали , как футболисты «королевского клуба» встретили Рождество. Практически все сделали это в кругу семьи. Но похоже, что остальная часть мини-отпуска самой яркой получится у Родриго.

Вчера вингер «Мадрида» оказался на вечеринке вместе со своей девушкой и друзьями.

На фото попала команда, которая помогает бразильцу держать себя в форме и экс-форвард «Ювентуса» Кайо Жорже (посередине, по левую руку от Родриго с очками на голове).

А вот кто еще заглянул на огонек: да это же Роналдиньо!

И куда же без футбола, хоть и мини.

Это вид сверху на пляж, на который после отправился футболист. Во-первых, красиво... И места не нужно занимать с раннего утра, потому что пляж твой.