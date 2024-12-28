🤪 Белорус Месси, норвежец Винисиус, эскимос Гаттузо – сходим с ума вместе с нейросетью!
Нейросети... Сколько ужаса и возможностей в этом слове. Давайте воспользуемся шансом и представим, как бы выглядели лучшие футболисты мира, будь они уроженцами других стран.
Начнем с белорусского Месси.
Вьетнамский Роналду почти не изменился.
Русский Мюллер немного пугает.
А вот казахский Варди, наоборот, каноничен.
Норвежского Винисиуса мы уже видели на Netflix.
Максимально темнокожий Суарес выглядит так.
Ирландский Марадона... без комментариев.
Ватиканский Балотелли.
Китайский Франк Рибери.
Алехандро Гарначо отправили на перевоспитание в Советский Союз.
Карпин стал серфером на Ямайке.
Грустный магнитогорский Рюдигер.
Кажется, польский Неймар любит выпить.
Храбрый сердцем Роналдиньо.