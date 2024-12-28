🤪 Белорус Месси, норвежец Винисиус, эскимос Гаттузо – сходим с ума вместе с нейросетью!

Нейросети... Сколько ужаса и возможностей в этом слове. Давайте воспользуемся шансом и представим, как бы выглядели лучшие футболисты мира, будь они уроженцами других стран.

Начнем с белорусского Месси .

Вьетнамский Роналду почти не изменился.

Русский Мюллер немного пугает.

А вот казахский Варди , наоборот, каноничен.

Норвежского Винисиуса мы уже видели на Netflix.

Максимально темнокожий Суарес выглядит так.

Ирландский Марадона ... без комментариев.

Ватиканский Балотелли .

Китайский Франк Рибери .

Алехандро Гарначо отправили на перевоспитание в Советский Союз.

Карпин стал серфером на Ямайке.

Грустный магнитогорский Рюдигер .

Кажется, польский Неймар любит выпить.

Храбрый сердцем Роналдиньо .

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