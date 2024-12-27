👹 Каким был 2024-й для «МЮ»? Отвечаем в пяти картинках
«Манчестер Юнайтед» заканчивает очередной богатый на события (но не успехи) год.
Позади смена тренера, реалии нового руководства и даже уход Антони Марсьяля. Но если попытаться собрать 2024-й в пяти картинках, то какими бы они были? Попробуем.
1) Уход Антони Марсьяля.
1 июля, спустя долгих девять лет, Антони Марсьяль наконец-то покинул «Манчестер Юнайтед».
Если не самый, то один из худших трансферов в истории «МЮ», который обошелся в €60 млн.
Кстати, Антони тут не случайно. Его из команды еще не сумели изгнать.
2) Реальность Джима Рэтклиффа.
Не нравились Глейзеры? Хотели трансферы? Но только не шейхи?
Получайте: «МЮ» экономит на всем, кроме зарплат футболистов. Так «Юнайтед» решил поправить финансовый баланс - ведь других способов нет. Так ведь?
3) Злорадство.
Цитировать комиссара Жибера не будем, но догадаться не так уж и трудно: У нас все плохо, но у них еще хуже.
115 - проклятое число для голубой части Манчестера. И до сих пор фанаты «манкунианцев» ищут услады в бедах соседа. Ну... как есть.
4) Эрик тен Хаг - все.
Летом решили оставить - кубок же выиграл. Осенью надоел.
Заплатили неустойку - на сотрудниках сэкономим. А на остатки выкупим успешного Аморима у какого-то «Спортинга» - хватит же?
А что, если будем вспоминать тен Хага с ностальгией? Приятной.
5) Рубен Аморим - скоро все.
Португальца попросили потушить стадион, но оказалось, что там руины. А Рубен не понял этих иностранцев.
Мотивы Аморима ясны: огромные деньги, шанс засветиться на высшем уровне и... Адреналин? Наивность?
В общем, наблюдаем.
А каким «МЮ» был для вас?
Такое впечатление что это 5-ти летний писал :)