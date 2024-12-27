Что объединяет Алину Загитову, российских футболистов и хоккеистов? Их стоит остерегаться на дорогах🛑

В Сети появилась статистика самых отъявленных нарушителей правил дорожного движения среди спортсменов — футболисты доминируют, но есть и представители других видов спорта, а также одна прекрасная дама.

Стоит отметить, что по сообщениям большинство нарушителей уже погасили свои задолженности.

Но мы в любом случае оставляем список тех, кого нужно остерегаться на дорогах и призываем соблюдать ПДД:

1. Защитник «Химок» Георгий Джикия — 652 штрафа 2. Бывший фигурист Илья Авербух — 409 штрафов 3. Форвард «Зенита» Александр Соболев (264 штрафа). 4. Нападающий «Акрона» Артем Дзюба – 258 штрафов 5. Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов - 216 штрафов. 6. Фигуристка Алина Загитова - 210 штрафов. 7. Гимнаст Никита Нагорных - 202 штрафа 8. Хоккеист Илья Ковальчук — 181 штраф. 9. Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов - 176 штрафов 10. Хоккеист СКА Сергей Толчинский 165 штрафов.