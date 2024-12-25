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В британской телеигре задали вопрос на знание редкого футбольного правила. А вы бы ответили правильно?

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На протяжении 15 лет на британском телеканале ITV выходит популярная викторина The Chase. Ее ведет Брэдли Уолш, который пытался сделать футбольную карьеру, пока не получил серьезную травму. Британец в 70-х играл за «Брентфорд», а в 22 года сломал лодыжку. С тех пор он пошел по телевизионному пути.

Несмотря на то, что Уолш явно футбольный человек, вопрос в одном из выпусков его сильно озадачил. Он связан с правилами игры.

Вот как он звучал: «В футболе, если прямой штрафной удар направляется прямо в ворота команды, которая его исполняет, что присуждается команде соперника?»

Один из участников, Шон Уоллес, заядлый болельщик «Челси» и эксперт, растерялся. Когда он и его соперница Франческа показали ответы, Уолш был уверен, что верный − гол.

Девушка призналась, что не смотрит футбол, тогда ведущий сказал ей: «Вам и не нужно! Если прямой штрафной удар попадает в ворота своей команды, то это должен быть гол, потому что это автогол».

Логика 63-летнего экс-футболиста понятна, и он удивился, что Уоллес выбрал не «гол», а «угловой». «Вы написали угловой? Зачем вы это сделали?»

К всеобщему удивлению, правильным ответом как раз был «угловой», который присуждается команде сопернице, если случается странное событие, описанное в вопросе.

Шон Уоллес, давший правильный ответ, обратился к удивленному ведущему: «Это же одно из старых правил...»

А вы знали о нем и ответили бы правильно? Пишите в комментариях.

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