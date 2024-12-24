Дилетта Леотта наблюдала за легендарными 6:0 «Интера» с «Лацио», а мы любуемся ей
Дилетта Леотта недавно работала на матче «Интера» и «Лацио». Игра получилась знаковой для команды Симоне Индзаги, которая разгромил «Лацио» на выезде 6:0.
Итальянская ведущая Dazn появилась на матче в новом образе. Любуемся:
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