Дилетта Леотта затмила всех во время жеребьевки Клубного чемпионата мира по футболу😍Восхищаемся красоткой!

Дилетта Леотта затмила всех своим появлением во время жеребьевки Клубного чемпионата мира по футболу.

Итальянская ведущая Dazn выбрала шикарный комбинезон для этого случая.

Во время церемонии Алессандро Дель Пьеро поприветствовал ее словами: «Еще одна итальянка в Майями, новая волна иммигрантов».

Напомним, что Леотта замужем за бывшим вратарем «Ливерпуля» Лорисом Кариусом. В начале этого года у пары родился первый ребенок. Но если у Дилетты дела идут в гору, то вот ее супругу явно стоит задуматься о будущем. В прошлом сезоне Кариус выступал за «Ньюкасл» и провел один матч. Вратарь подумывает о завершении профессиональной карьеры.