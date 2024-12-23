Жена Эндрика отметила день рождения: любуемся праздничными фото красотки 💖

Жена 18-летнего Эндрика красотка Габриэле Миранда вчера отметила день рождения. Девушке исполнилось 24 года.

Звезда «Реала» поздравил супругу в Инстаграме, написав: «С днем рождения, детка! Ты моя любовь, и я всегда буду любить тебя».

Габриэле ответила бразильцу: «Люблю тебя больше, чем кого-либо и что-либо». Пара поженилась 16 сентября, а 2024 год Габриэле заканчивает в статусе одной из самых популярных жен футболистов Ла Лиги в инстаграме — на нее подписано 1,2 млн человек.