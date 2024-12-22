😮 Магуайр может покинуть «Юнайтед». Есть два претендента, но один - особенный ✨
The Athletic выложили неожиданный инсайд: Харри Магуайр может покинуть «Манчестер Юнайтед».
Знаете, что самое интересное? Вероятный покупатель - «Наполи». Да, итальянцы хотят подписать экс-партнера Скотта Мактоминея, который, кстати, отлично выглядит в Серии А.
Но защитником также интересуется «Галатасарай».
А что думают болельщики «МЮ»?
💭 «Желаю ему всего наилучшего».
💭 «Магуайр в «Наполи»? Это неожиданно! Надеюсь, он получит новый вызов, который ему необходим».
💭 «Они серьезно?»
💭 «Отличная идея для всех сторон».
💭 «Ему нужно уйти, куда угодно».