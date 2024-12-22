⚡ Аморим попросил у INEOS трех игроков. Португалец хочет усиление в каждую линию
TEAMtalk утверждает, что Рубен Аморим передал INEOS список, в котором указаны три игрока, необходимых ему в «Манчестер Юнайтед».
В список попали:
Виктор Осимхен (принадлежит «Наполи» и оценивается в £90 млн);
Рональд Араухо (выступает в «Барселоне» и оценивается в £60 млн);
Тайлер Диблинг (выступает в «Саутгемптоне» и оценивается в £20 млн).
Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» готов потратить на перечисленных футболистов £166 млн.
Вопрос вам: А нужны ли они «МЮ»?