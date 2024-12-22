⚡ Аморим попросил у INEOS трех игроков. Португалец хочет усиление в каждую линию

TEAMtalk утверждает, что Рубен Аморим передал INEOS список, в котором указаны три игрока, необходимых ему в «Манчестер Юнайтед».

В список попали:

Виктор Осимхен (принадлежит «Наполи» и оценивается в £90 млн); Рональд Араухо (выступает в «Барселоне» и оценивается в £60 млн); Тайлер Диблинг (выступает в «Саутгемптоне» и оценивается в £20 млн).

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» готов потратить на перечисленных футболистов £166 млн.

Вопрос вам: А нужны ли они «МЮ»?