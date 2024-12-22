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⚡ Аморим попросил у INEOS трех игроков. Португалец хочет усиление в каждую линию

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TEAMtalk утверждает, что Рубен Аморим передал INEOS список, в котором указаны три игрока, необходимых ему в «Манчестер Юнайтед».

В список попали:

  1. Виктор Осимхен (принадлежит «Наполи» и оценивается в £90 млн);

  2. Рональд Араухо (выступает в «Барселоне» и оценивается в £60 млн);

  3. Тайлер Диблинг (выступает в «Саутгемптоне» и оценивается в £20 млн).

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» готов потратить на перечисленных футболистов £166 млн.

Вопрос вам: А нужны ли они «МЮ»?

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